Draft NBA: "Un moment extraordinaire pour la France", selon Alexandre Sarr

"J'ai joué avec Zaccharie trois années d'affilée", en équipe de France de jeunes, avec deux médailles mondiales à la clé, a rappelé Alexandre Sarr (19 ans) lors de la conférence de presse préalable à la draft.

"On a grandi ensemble", a déclaré Zaccharie Risacher (19 ans également), attendu en première position jeudi soir, devant son compatriote, après une brillante saison avec Bourg-en-Bresse. "Aujourd'hui, on est à New York et on va réaliser notre rêve. C'est grand."

Si le scénario, avancé par la quasi-totalité des spécialistes, se concrétisait, la France deviendrait le troisième pays, après les Etats-Unis et le Canada, à placer un joueur en tête de la draft deux années de suite.