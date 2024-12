Du football au hockey: ces sports qui se déclinent parfaitement... sur des rollers

Si vous avez déjà testé les patins à roulettes, ces disciplines pourraient bien vous surprendre ! Peu connues du grand public, le Roller Soccer et le Roller Hockey séduisent par leur dynamisme et leur accessibilité. Avec un seul mot d’ordre: s’amuser tout en repoussant ses limites.

Le Roller Soccer est avant tout un sport fun, mais il n’en reste pas moins technique. Même en patins, les joueurs maîtrisent le ballon, lui donnent de l’effet, et utilisent leur agilité pour surprendre leurs adversaires. En Belgique, une seule équipe pratique cette discipline : les Shinobis Riders. Faute de championnat local, ils participent au championnat de France, une belle opportunité pour se mesurer à des adversaires expérimentés et progresser.

Bienvenue au Roller Soccier. Dans cette discipline unique, les joueurs sont constamment en mouvement. Le jeu est résolument offensif, rapide et rythmé, souvent joué en une seule touche de balle. Sur un terrain de 40 mètres sur 20 minimum, les matchs se déroulent en deux mi-temps de 25 minutes, avec cinq joueurs de champ par équipe. Particularité ? Pas de gardien fixe, et celui-ci ne peut pas utiliser ses mains.

Et maintenant, le hockey !

Le Roller Hockey, lui, emprunte ses codes au hockey sur glace, mais avec quelques ajustements. Sur un terrain identique, les joueurs troquent leurs crosses pour celles adaptées au roller et échangent le ballon contre un palet. Les buts sont également plus petits. Pas besoin d’avoir un passé de hockeyeur pour se lancer. La maîtrise du patinage est la clé pour exceller dans ce sport rapide et technique. Le gardien, lourdement équipé pour se protéger, joue un rôle crucial face à un palet qui peut atteindre jusqu’à 120 km/h !

Le club Phoenix Inline Hockey, né d’une fusion entre un club bruxellois et un autre de Braine-l’Alleud, ambitionne de rendre ce sport accessible à un plus large public. Leur principal défi ? Trouver une salle proche de leurs joueurs. Actuellement, les entraînements ont lieu à Alost, ce qui complique l’organisation pour de nombreux membres.

Le Roller Soccer et le Roller Hockey partagent une philosophie commune : le plaisir avant tout. Ces sports permettent à chacun de s’épanouir tout en relevant des défis techniques. Des disciplines encore méconnues, mais qui ne demandent qu’à se développer pour séduire de nouveaux adeptes.