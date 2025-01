Du nord du Canada à la Terre de feu d'Argentine, Arnaud a traversé les Amériques sans moteur: "Je voulais prouver que c'est possible"

De l'Arctique à la Terre de feu, au sud de l'Argentine, Arnaud a parcouru 35 000 km en six ans, une leçon de courage et de dépassement de soi.

Partir traverser les Amériques du nord au sud, sans utiliser de moyens de transport motorisés : tel était le défi qu'a relevé Arnaud, un jeune Belge diplômé en sciences économiques, prêt à tout pour explorer les limites de l'humain. Pendant plus de six ans, il a sillonné 17 pays et parcouru 35 000 kilomètres dans des conditions souvent extrêmes. "Je voulais prouver qu'il est possible d'entreprendre une aventure totalement autonome, en harmonie avec la nature et sans dépendre des transports motorisés", explique-t-il. Un projet audacieux, construit sur un mélange de préparation minutieuse, d'endurance physique et mentale, et de résilience face aux aléas.

L'aventure, Arnaud l'a méticuleusement préparée. "Je me suis préparé pendant deux ans, allant jusqu'à suivre des cours spécifiques, notamment en voile", confie-t-il. En parallèle, il s'est initié à l'équitation, au ski kite et à plusieurs autres disciplines essentielles pour un tel périple. Ces efforts l'ont conduit à voyager, même avant le départ officiel, pour accumuler connaissances et aptitudes. "Quand il fallait apprendre la voile, je me suis inscrit à des cours en France. Le reste, notamment le maniement des équipements et les stratégies de survie, je l'ai appris par moi-même", ajoute-t-il. Le 15 janvier 2018, à 28 ans, Arnaud démarrait enfin son expédition, prêt à affronter l'inconnu.