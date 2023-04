Elle assiste à un spectacle, tombe amoureuse et cartonne 6 mois plus tard: à 8 ans, Louise est déjà l'une des meilleures voltigeuses du pays

Le cheval, un animal intrigant, qui passionne de nombreuses personnes. Un animal que l'on peut côtoyer dans de nombreuses disciplines équestres. Dans le lot, se trouve la voltige, la nouvelle passion de Louise Meskens, 8 ans seulement. La jeune fille est littéralement passionnée par cette discipline, qui lie à la fois le physique et l'artistique. Une discipline qu'elle a aussi découverte très récemment, en assistant à un spectacle équestre.

"Il y avait de la voltige et quand on a vu ça, on est tombés amoureux de ça", explique-t-elle, devant ses parents, fiers de ses progrès. Il faut dire qu'elle avance de manière fulgurante, elle qui est déjà devenue championne de Belgique de voltige équestre dans sa catégorie, 6 mois seulement après avoir commencé à travailler. Pour y briller, il faut savoir enchaîner les figures, libres ou imposées, dans un programme complet, comparable à ce que l'on voit en gymnastique artistique.