Elodie Picard "soulagée" d'être désignée gardienne titulaire des Red Panthers aux JO

"C'était une année assez intense", a expliqué Picard, 26 ans. "Ça fait longtemps qu'on travaille et cela a fait bien quand la sélection est sortie."

Le choix de la gardienne constituait l'un des plus compliqués pour le sélectionneur Raoul Ehren, avec aussi Aisling D'Hooghe (qui sera réserviste) et Elena Sotgiu qui se sont alternées dans le but ces derniers temps. "Cela fait longtemps qu'on n'a plus eu de vraie première gardienne", a confirmé le dernier rempart de l'Antwerp. Picard compare l'attente de la sélection aux examens. "Si tu as étudié, tu te dis 'ok, ça va aller'. Et si tu n'as pas étudié, tu es stressée. Pour la sélection, je me suis dit 'ok, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, on verra ce qui tombe'. On ne sait pas influencer les choix du coach au dernier moment. Donc j'avais juste hâte que ça sorte, mais en ce qui concerne le stress, au niveau des matchs ou des entraînements, ça allait."