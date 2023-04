Emma Meesseman contre Kim Mestdagh en demi-finale du Final Four

Deux Belges disputent le Final Four de l'Euroligue féminine de basket de vendredi à dimanche à Prague. Emma Meesseman (Fenerbahce) affrontera Kim Mestdagh (Schio) en demi-finales vendredi (15h00). La deuxième demi-finale (18h00) mettra aux prises l'USK Prague à l'autre formation turque, Cukurova Mersin.

En cas de victoire avec Fenerbahce, grandissime favori, l'intérieure flandrienne, 29 ans, deviendra la joueuse belge la plus titrée dans la compétition européenne majeure en clubs avec un cinquième trophée, dépassant Ann Wauters, sacrée à quatre reprises en 2002 et 2004 (Valenciennes), 2005 (Samara) et 2012 (Valence).

Emma Meesseman a conquis ses quatre premiers trophées avec Ekaterinboug et fut MVP du Final Four en 2018. Le club russe est exclu des compétitions européennes depuis 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.