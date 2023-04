Emma Plasschaert deuxième à l'issue de la première journée

Emma Plasschaert n'a pas manqué ses débuts lors de la 54e édition de la Semaine olympique française de voile, lundi à Hyères-Toulon, en France. La Belge, double championne du monde et récente sixième lors du Trophée Princesse Sofia, pointe à la deuxième place en ILCA 6, l'ancienne classe Laser Radial.

L'Ostendaise de 29 ans, plongée dans le groupe bleu, a successivement pris les 2e et 4e places des deux régates du premier jour de compétition lors de ce rendez-vous incontournable de la saison. Avec un total de 6 points, Plasschaert est devancée par la Canadienne Sarah Douglas, qui a remporté la première régate puis terminé deuxième de la suivante. Le podium provisoire est complété par la Britannique Matilda Nicholls (8 pts). Dans le groupe jaune, Eline Verstraelen a terminé 37e et 24e et occupe la 58e place avec 61 points. Dans le groupe bleu en ILCA 7, William De Smet occupe le 47e rang après avoir ponctué les deux premières régates aux 15e et 16e places (31 pts).

Dix courses sont encore au programme en ILCA 6 et 7 avant les courses aux médailles, prévues samedi. En raison d'un vent trop fort, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts n'ont pas pu effectuer leur début en 49er FX. Trois duos belges sont engagés en Nacra17, où une régate était au programme lundi. Lucas Claeyssens et Mira Vanroose pointent à la 17e place, devant Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs (31e) ainsi qu'Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien (34e).

Quinze régates et une course aux médailles sont au programme en 49er FX et en Nacra 17.