Euro d'athlétisme en salle : Une épaule endolorie et des brûlures pour Dylan Borlée

Dylan Borlée s'est relevé d'une lourde chute mercredi à Madrid avec une épaule endolorie et des brûlures. Le Belgian Tornado a eu peur, mais se montrait un peu plus optimiste deux jours plus tard à l'entraînement du relais 4X400m à Louvain-la-Neuve où il a effectué une séance allégée vendredi matin.

"J'ai des brûlures sur le côté gauche et j'avais du mal à lever l'épaule gauche", a expliqué Dylan Borlée, 30 ans, à une semaine de l'Euro indoor du 2 au 5 mars en Turquie où il disputera le relais 4X400m. "Ce matin (vendredi), je me sens déjà un peu mieux, ce qui me pousse à l'optimisme pour Istanbul, mais je vais passer un examen lundi pour être sûr qu'un ligament n'est pas touché ou autre chose"

Dylan Borlée a chuté lors de son 400 m au meeting de Madrid comptant pour le World Tour. "J'ai eu peur oui. Passer de 30 km/h à zéro d'un coup, ça peut faire mal. Heureusement que je n'ai pas mis mon bras pour me retenir, j'ai chuté sur le flanc. Dommage, parce que j'étais bien. J'étais parti sur de belles bases, même si je ne sais pas comment j'aurais fini. C'est contrariant pour l'Euro oui, mais pas autant que si c'était à la veille d'une grande course dans un championnat. Il me reste quelques jours, on va voir comment cela va évoluer."

Champion d'Europe en salle en 2015 et 2019, les Belgian Tornados, champions du monde indoor l'an dernier à Belgrade, visent un nouveau podium dans une finale directe à Istanbul pour tenter d'accrocher une 17e médaille en 31 finales. Kevin Borlée, Dylan Borlée, Christian Iguacel, Julien Watrin et Alexander Doom composent la sélection du relais 4X400m. Les deux derniers doubleront avec le 400 m individuel à Istanbul.