Euro de patinage artistique - Loena Hendrickx va devoir surmonter sa déception

(Belga) Loena Hendrickx a deux mois pour se remettre de sa déception d'avoir dû se contenter de la médaille d'argent aux championnats d'Europe de patinage artistique samedi à Espoo en Finlande. Elle espérait l'or. Dans huit semaines, Hendrickx se présentera à Saitama au Japon, aux championnats du monde, avec le statut de vice-championne du monde en titre décroché l'an dernier à Montpellier.

"Avant cela, je ne patinerai plus en compétition", a déclaré Loena Hendrickx lors de la conférence de presse à Espoo samedi. Elle prendra le temps de consulter sa préparatrice mentale, Brigitte Derks. Elle l'avait déjà contactée durant cet Euro, après sa 2e place dans le programme court jeudi. Des trois médaillées à Espoo, seule notre compatriote n'était pas satisfaite. "J'ai bien commencé. Mais je n'ai pas réussi à maintenir cette qualité. C'est dommage." La nouvelle championne d'Europe Anastasiia Gubanova et la médaillée de bronze la Suissesse de 16 ans Kimmy Repond, étaient elles aux anges Hendrickx sera accompagnée aux Championnats du monde au Japon par Nina Pinzarrone. Grâce à son excellent programme libre et à l'échec de l'Autrichienne Olga Mikutina, la Bruxelloise a gagné une place et terminé 5e de son premier Euro seniors. Le commentateur de la télévision allemande Daniel Weiss, ancien champion national, a d'ailleurs qualifié son programme libre de "digne d'une médaille". (Belga)