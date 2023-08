Forfait du perchiste français Renaud Lavillenie

Lavillenie, qui est candidat à la commission des athlètes de World Athletics, a annoncé sa décision sur son compte Instagram : "Le Challenge de vouloir participer aux championnats du monde malgré des mois d'arrêt ne sera malheureusement pas réussi. Mon corps ne me permet pas de sauter à Budapest dans de bonnes conditions avec le retour d'une douleur au tendon des ischios-jambiers et je fais donc le choix de déclarer forfait à mon plus grand regret."

Le Clermontois compte aussi à son palmarès une médaille d'argent aux JO de Rio en 2016, trois titres de champion du monde en salle (2012, 2016, 2018), trois titres de champion d'Europe (2010, 2012, 2014) et cinq podiums en championnats du monde : une 2e place à Moscou en 2013 et quatre médailles de bronze en 2009, 2011, 2015, 2017. Il a encore pris la 5e place l'an dernier à Eugene. Son record personnel à la perche se situe à 6m16.