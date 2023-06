"Gagner ensemble, un sentiment extraordinaire, pas la chose la plus importante au monde"

"Je suis heureux pour tous mes coéquipiers. Pour (les vétérans) DeAndre Jordan, Jeff Green, Ish Smith. Pour 'Mikey' Porter Jr, qui a subi trois interventions chirurgicales (au dos, une fois à l'université, deux fois en NBA) et qui nous a aidés à gagner ce titre, pour Jamal (Murray), qui a aussi été opéré (d'un genou), pour +KCP+ (Kentavious Caldwell-Pope) qui nous a apporté l'expérience d'un sacre remporté (en 2020 avec les Lakers)... Pour tous les joueurs."

"Je suis arrivé ici à 20 ans. Jamal à 20, 21 ans. Il faut donc avoir un noyau et, si vous voulez réussir, vous avez besoin de quelques années. D'abord vous êtes mauvais, puis vous devenez bons, et quand vous êtes bons, vous devez échouer à un moment, pour mieux comprendre. L'expérience ce n'est pas tant ce qui vous est arrivé, mais ce que vous allez en faire après. Nous avons échoué au premier ou au deuxième tours des play-offs. Je ne m'en souviens même pas. Qui s'en souvient d'ailleurs? Mais il y a un processus, des étapes à franchir, sans raccourcis possibles. C'est un long parcours et je suis heureux de l'avoir fait. Nous avons réussi dans notre travail, nous avons gagné ensemble. C'est un sentiment extraordinaire. OK, j'ai gagné un titre, mais pas moi hein, nous l'avons gagné. Après... ce n'est pas non plus la chose la plus importante au monde."