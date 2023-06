Golf: Fowler et Schauffele prennent la tête de l'US Open, record à la clé

Fort de dix birdies, Fowler a battu le précédent meilleur score du tournoi (63) et fini à -8 (par 70), performance reproduite quelques minutes plus tard par Schauffele, auteur d'un parcours sans bogey ponctué de huit birdies.

Les Américains Rickie Fowler et Xander Schauffele ont chacun rendu une carte de 62 jeudi au premier tour de l'US Open à Los Angeles, prenant les commandes et fixant un nouveau record pour cette troisième levée du Grand Chelem.

Les deux Américains, en quête de leur premier Majeur, égalisent avec cette carte de 62 le record absolu en tournoi majeur, établi en 2017 par Branden Grace au troisième tour du British Open.

"Ces derniers jours, je ne me sentais pas très à l'aise avec mon swing", a pourtant expliqué Fowler, "mais hier (mercredi) j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'il fallait y aller, avoir confiance et laisser les choses se faire".

Fowler (34 ans), 2e de l'US Open 2014, apprécie d'autant plus sa performance qu'il est passé par des moments plus difficiles ces derniers mois, n'ayant participé qu'à un seul Majeur en 2022: "Cela a été long et difficile (...) mais cela vaut vraiment la peine après être passé par là de revenir là où j'en suis aujourd'hui".