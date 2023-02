Hand: Kielce, la survie d'un géant européen en question

Lâché par son principal sponsor, Kielce, le géant polonais du handball européen à l'effectif impressionnant, se déplace à Nantes jeudi (20h45) en Ligue des champions au milieu d'une période de turbulences majeures qui menacent sa survie au plus haut niveau.

Le brasseur polonais Van Pur, principal sponsor de la formation de Kielce (200.000 habitants), entre Varsovie et Cracovie, a annoncé début novembre son désengagement.

Un coup de tonnerre pour le club champion d'Europe en 2016 et finaliste de la dernière édition: le contrat lié avec Van Pur lui permettait de couvrir un tiers de ses dépenses. Début février, Kielce a cependant assuré qu'il irait bien jusqu'au terme de la saison, malgré les difficultés financières.

"On l'a su un petit mois avant, on a eu une réunion avec le président, il nous a expliqué la situation", indique à l'AFP Dylan Nahi, un des trois internationaux français encore sous contrat avec le club polonais, avec Benoît Kounkoud et Nicolas Tournat.

- "Politique sportive agressive" - Nedim Remili, cadre des Bleus, a lui quitté la Pologne pour rejoindre l'équipe hongroise de Veszprem début février, assurant ainsi une entrée d'argent salvatrice pour le club dirigé depuis 2002 par l'homme d'affaires néerlandais Bertus Servaas.

Un président décrit comme "un peu excentrique, très ambitieux et très pressé dès le début, à la Bernard Tapie", par François-Xavier Houlet, consultant handball pour BeIN Sport et agent de joueurs. "Il mène une politique sportive très agressive, cela s'est manifesté par un gros recrutement l'été dernier avec une vingtaine de joueurs sous contrat", précise l'ancien international français. De quoi bâtir un effectif taillé pour décrocher un deuxième sacre européen après la finale perdue l'an dernier contre Barcelone, au risque de mettre les finances du club dans le rouge en cas de départ d'un partenaire, comme ce fut le cas. Bertus Servaas cherche désormais un autre sponsor, avec l'appui des autorités du pays. La ministre polonaise déléguée aux Sports, Anna Krupka, en a appelé mi-février, dans une lettre ouverte, au maire de Kielce Bogdan Wenta, ancien joueur et sélectionneur de la Pologne, pour qu'il "entreprenne des actions pour soutenir l'Industria Kielce". - "Héritage local" -