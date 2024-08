Hand: les Bleus enfin vainqueurs reprennent la main avant un 8e de finale

L'équipe de France a enfin débloqué son compteur après deux défaites et un nul, vendredi contre l'Argentine (28-21), pour aborder dans un élan un peu plus positif et en position de qualifié un dernier match décisif en vue des quarts, dimanche contre la Hongrie.

+ "Une nouvelle compétition commence"

Ce premier succès conjugué à la défaite des Magyars contre le Danemark (28-25) permet aux Bleus de leur reprendre la quatrième place (3 pts contre 2), la dernière qualificative pour les quarts de finale, avant la 5e et dernière journée de la phase de poules.