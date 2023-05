Hanne Claes réalise le doublé sur 100 et 200m à Liège, mais reste axée sur le 400m haies

Hanne Claes a remporté le 100 et le 200m lors de l'interclubs de la Super League d'athlétisme à Liège dimanche. La spécialiste du 400m haies a signé deux bons chronos: 11.67, soit dix-huit centièmes de plus que son record personnel sur l'hectomètre et 23.68, soit 42 centièmes au-dessus de son meilleur chrono sur 200m.

"Je pense que ces temps prouvent que je redeviens plus rapide, et c'était l'un des objectifs de mon changement d'entraîneur", a déclaré Hanne Claes, qui a quitté Jacques Borlée pour Carole Bam il y a un an et demi. "Si je m'y consacrais, je pourrais améliorer mes records personnels sur le sprint, mais je m'en tiendrai au 400m haies. J'espère enfin améliorer à nouveau mon record personnel". Le meilleur temps de Claes sur cette distance est de 55.20 alors que la limite pour les Mondiaux de Budapest en août est de 54.90. "Aux Championnats du monde, je rêve d'être en finale, mais je ne suis pas la seule".

Après les JO de Tokyo en 2021, Claes envisageait sérieusement d'abandonner la compétition après avoir participé aux Jeux avec une fracture de stress au pied. "Mais je suis très heureuse de ne pas avoir arrêté. J'ai 31 ans et je me sens encore bien. Pour la première fois de ma carrière, j'ai passé l'hiver sans blessure. Je me sens bien dans mon nouveau groupe et je prends du plaisir à aller à l'entraînement tous les jours".