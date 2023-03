Hanne et Stijn Desmet veulent des médailles dans le temple de la piste courte

De vendredi à dimanche, les championnats du monde de shorttrack se dérouleront à Séoul, en Corée du Sud. La Belgique entend bien voir Hanne Desmet et son frère Stijn, tous deux champions d'Europe du 1000 m et vice-champions du 1500 m en janvier à Gdansk, se mêler le plus souvent possible à la course aux médailles. Le relais mixte, 2e à l'Euro, espère surprendre.

En tête des bilans aux JO de Pékin (5 médailles, deux titres) et des Mondiaux en 2022 (9 médailles dont 5 en or), la Corée du Sud peut s'appuyer sur Park Ji Won, lauréat de la Coupe du monde, Kim Tae-sung et autre Hong Kyung-hwan chez messieurs; la jeune Kim Gil-li (18 ans) et surtout la quadruple championne du monde Choi Min Jeong chez les femmes.

Côté masculin il ne faudra pas oublier Lin Xiaojun, champion olympique 2018 avec la Corée, qui patine désormais pour la Chine. Le Canada compte sur Pascal Dion et Steven Dubois. Les Pays-Bas seront présents avec Jens van 't Wout et Sjinkie Knegt. Ce sera davantage sur les femmes qu'ils comptent connaître le succès. Privée du Mondial l'an dernier en raison du Covid, Suzanne Schulting avait tout gagné en 2021 et vient de remporter la Coupe du monde. Xandra Velzeboer, tenante du titre sur 500 m, est aussi candidate à tous les podiums. La Canadienne Kim Boutin pourrait mettre tout le monde d'accord.

Les Mondiaux commencent vendredi à partir de 1h30 (belge), avec les quarts de finale du 1500 m, les préliminaires et les séries du 500 et du 1000 m. La journée se terminera par les quarts de finale des relais et du relais mixte. Les premières finales, sur le 1500 m et le 500 m, sont prévues samedi. Les finales du 1000 mètres et des relais auront lieu dimanche.