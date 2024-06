Hidalgo reporte sa baignade dans la Seine à l'après-législatives

Anne Hidalgo ne se baignera pas dans la Seine le 23 juin, date initialement prévue, mais entre le second tour des élections législatives le 7 juillet et le début des Jeux olympiques le 26, a annoncé mercredi la maire de Paris.

"Ce ne sera pas le 23 juin", a indiqué l'élue socialiste en marge d'une inauguration. "On va se laisser le temps de passer le cap des législatives et on viendra plutôt en juillet, mais avant les Jeux", a-t-elle ajouté.