Isaac Kimeli remporte le 5.000m mais ne le disputera pas aux Mondiaux

Heymans est 28e au classement mondial, alors qu'il faut être dans les 36 premiers. Si tout se passe bien pour lui d'ici dimanche, dernier jour de la période de qualification, il pourrait aller aux Mondiaux. Hendrix est 35e et il est plus que probable qu'il se rendra également aux Mondiaux.

"J'avais un bon ressenti. Bien mieux qu'au début de la saison, quand j'étais victime du covid sans le savoir", a déclaré Kimeli après la compétition. "Le plan était de se qualifier également pour le 5.000 mètres des Mondiaux, mais le virus a chamboulé tout mon programme. Ce n'est qu'au cours des dernières semaines à Sankt-Moritz que j'ai recommencé à me sentir énergique et à courir des semaines de 160 kilomètres sans me sentir fatigué. Je pense que je peux encore être en pleine forme pour le Mondiaux et j'espère y faire mieux que ma 10e place de l'année dernière (sur 10.000m, NDLR)."