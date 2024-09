"J'ai travaillé quatre ans pour cela", confie Maxime Carabin après son nouveau sacre

"Je savais que mon départ n'était pas très bon, mais que je pouvais accélérer ensuite", a expliqué le Liégeois qui avait débuté doucement la course. "Nous cherchons une solution pour partir plus vite, mais ce n'est pas simple avec mon handicap. Une fois lancé, je sais utiliser ma force et aller vite." Le chrono de 16.70, alors qu'il détient un record du monde en 16.13, n'intéresse pas Carabin. "Je suis venu pour les médailles d'or et je les ai eues. Je suis très fier."

Maxime Carabin a réussi le même doublé que Léa Bayekula, sur 100 et 400 m. "Mais j'ai aussi obtenu deux records paralympiques! Je fais donc mieux que Léa", s'est-il amusé. La Bruxelloise a quant à elle signé un record paralympique, en finale du 100 m.