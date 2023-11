Jens Schuermans peut dans un bon jour viser le top 8 à Paris: "Pas un parcours de rêve"

Cette saison, Schuermans a signé plusieurs belles performances en Coupe du monde de mountainbike. Il a fini 6e aux Gets et 9e à Leogang. Il s'est classé 15e au championnat du monde. "Une place dans les dix premiers était certainement envisageable, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait de ma saison, qui a été très régulière. J'ai également terminé ma première saison avec l'équipe Giant Factory Off-Road, l'encadrement est super bon et je peux continuer à travailler en vue des Jeux l'année prochaine", a déclaré Schuermans lors du camp d'entraînement avec le Team Belgium à Belek, en Turquie.

En septembre, Schuermans est allé reconnaître le parcours olympique sur les collines d'Élancourt, à l'ouest de Paris. "J'ai fait beaucoup de tours et j'ai tout filmé pour bien mémoriser le parcours. Au début, j'ai été un peu déçu par la reconnaissance. Ce n'est pas vraiment mon truc. Les pentes ne sont pas super longues et raides et la surface est assez rapide. Alors que pour moi, plus c'est dur, mieux c'est. En fin de compte, j'ai vu lors de l'épreuve-test que les coureurs étaient de toute façon rapidement à la limite. Ce n'est pas le parcours de mes rêves, mais je vais adapter mon programme d'entraînement pour devenir encore plus explosif."