Jérôme Guéry et Careca terminent 5e du Grand Prix à Valkenswaard

Jérôme Guéry et Careca avaient réussi à se hisser parmi les cinq couples qualifiés pour le barrage. Lorenzo de Luca et le Néerlandais Harrie Smolders (Monaco) ont été les deux seules combinaisons à réussir un second parcours sans-faute. L'Italien s'offre la victoire en étant le plus rapide.

Jérôme Guéry a lui fait tomber trois barres en barrage lui valant 12 points de pénalité dans ce barème A 1m60. Il est 5e.

Côté belge encore, Grégory Wathelet, avec Fahrenheit de Vains, a commis deux fautes lors de son premier parcours se classant 20e. Pieter Devos (Nascar) et Nicola Philippaerts (H&M Luna) ont eux abandonné.