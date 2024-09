Jeux paralympiques: Nathalie Benoit en bronze en para-aviron PR, la France aussi en PR3

BERTRAND GUAY

Nathalie Benoit est allée chercher une médaille de bronze en para-aviron PR1 dimanche et a été imitée ensuite par l'équipe de France quatre barré mixte PR3, portant le compteur de médailles de la délégation française à 19.

Pour la dernière course de sa carrière, la Marseillaise de 44 ans a décroché une troisième médaille paralympique en Skiff PR1, après l'argent en 2012 et le bronze à Tokyo. Elle concourt dans une catégorie réservée aux personnes ne pouvant pas utiliser leurs jambes et leur tronc.