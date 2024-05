JO-2024: Sur les traces de Sha'Carri Richardson, la fierté de Dallas

La sprinteuse âgée de 24 ans, désormais installée en Floride, est devenue la femme la plus rapide de la planète, titrée sur 100 m l'été dernier aux Mondiaux de Budapest, consécration d'un parcours chaotique, à l'opposé de la ligne droite qu'elle maîtrise à la perfection. Alignée samedi au prestigieux meeting "Prefontaine Classic" de Eugene (Oregon), l'athlète aux fantaisies capillaires et unguéales fait partie des favorites pour l'or olympique à Paris cet été.

"Elle porte une belle image de notre école. Quand on s'entraîne sur cette piste, j'essaie de retrouver la même énergie qu'elle affichait à son époque. Elle travaillait dur, menait chaque exercice, et emmenait tout le monde dans son sillage", explique à l'AFP Lauren Cross, l'entraîneure du lycée, qui a couvé la pépite entre 2014 et 2018 avant de devenir la marraine de cette ex-adolescente en souffrance.

"C'était la plus petite, mais déjà la plus rapide. Elle voulait toujours prouver, elle menait par l'exemple. Même en tant que première année, elle affichait ses ambitions et ne craignait pas de pousser des athlètes plus expérimentées hors de son chemin", sourit-elle.

"Peu importe ce qu'il se passait dans ma vie, la piste restait un lieu où je pouvais être en paix", a raconté Richardson dans un documentaire de Park Stories, qui aborde la jeunesse difficile de la sprinteuse, élevée par sa tante et sa grand-mère et laissée dans le désarroi par les manques de sa mère biologique.