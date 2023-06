Julie Allemand veut insuffler "la culture de la gagne" aux Belgian Cats

"C'est long en France. Avec ma blessure, je suis peut-être un peu plus fraîche physiquement, mais mentalement, cela reste une saison très longue", a ajouté Julie Allemand qui compte sur l'esprit d'équipe et l'enthousiasme des Belgian Cats. "On a une équipe jeune, mais expérimentée. Plusieurs autres joueuses ont pu évoluer à l'étranger cette saison. C'est important parce qu'il y a une énorme différence avec le championnat belge. Pour les plus anciennes, nous avons un vrai vécu ensemble. Il faut s'appuyer sur ça."

Avec l'ambition d'aller sur le podium, au moins. "On n'a pas peur d'aller jusqu'au bout. Le truc, c'est de prendre chaque match un par un. Il ne faut pas croire qu'on va survoler notre groupe. On se concentre sur chaque rencontre, puis on voit. Si cela nous amène en finale, nous n'aurons pas peur. La Serbie a une nouvelle génération, mais reste très dangereuse. La France a un tel noyau qu'elle peut jouer avec 24 joueuses différentes. L'Espagne a son jeu très fluide et très rapide, mais d'autres équipes vont venir créer des surprises."