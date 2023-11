Kangoeroes Malines battu 93 à 79 au Besiktas Istanbul devra attendre pour sa qualification

Victorieuses à domicile au match aller (83-74) les Malinoises étaient encore dans le coup à la fin du troisième quart à Istanbul (67-64 après 44-43 au repos) avant de connaître un dernier acte difficile (26-15). Malgré les bonnes prestations de l'Américaine Catherine Reese (24 points, 8 rebonds) et de la Lettone Paula Strautmane (12pts), les filles du coach Arvid Diels ont dû s'incliner devant l'impact de l'internationale chinoise Li Yueru (2m00), auteure de 23 points pour 10 rebonds et de l'Américaine Dana Evans (28 pts, 8 rbds, 8 assists) proche d'un triple-double.

Les deux premiers de chacun des douze groupes ainsi que les huit meilleurs deuxièmes se qualifient pour les 16es de finale.

De son côté, dans le groupe C, Galatasaray, avec Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader, s'est imposé 74-62 face aux Françaises d'Angers. Hind Ben Abdelkader (8 rebonds) et Julie Vanloo (9 assists) ont toutes deux été alignées 33 minutes pour contribuer respectivement avec 13 et 10 unités. Galatassaray est déjà qualifié pour les 16es de finale.

Dans le groupe K, l'Estudiantes Madrid, toujours invaincu et qualifié pour les 16es de finale, s'est imposé 54-56 chez les Hongroises de Szekszard. Billie Massey a réussi la meilleure évaluation des Madrilènes en compilant 6 points et 9 rebonds en 25 minutes de jeu.