Katie Ledecky demande de la "transparence" après l'affaire des nageurs chinois

Ledecky (27 ans), septuple championne olympique, engagée dans trois épreuves individuelles pour ses quatrièmes Jeux à Paris, espère "que tout le monde concourt en étant propre", a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse à Paris, interrogée sur le degré d'équité des compétitions.

"Il y a de nombreux tests antidopage. On l'a déjà entendu, les sportifs veulent de la transparence, et des réponses aux questions qui restent en suspens. Nous sommes ici pour nager, pas pour tester nous-même des gens. On espère que ceux qui font les tests suivent leurs propres règles. On attend des changements dans le futur, pour que vous n'ayez plus à nous poser la question."