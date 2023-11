Kelvin Kiptum rêve d'un nouveau record du monde: "Courir sous les 2 heures est prématuré"

Kiptum est désormais si proche de la barre mythique des 2 heures que parvenir à descendre en-dessous semble possible. Son manager belge, Marc Corstjens, l'envisage. "Bien sûr, cela a été pris en compte lors de la négociation du contrat avec Rotterdam", a-t-il reconnu. Le record du parcours de Rotterdam est détenu depuis 2021 par Bashir Abdi avec 2h03:36 qui constitue le record d'Europe.

Kiptum demeure prudent en ce qui concerne Rotterdam. "J'espère pouvoir améliorer mon record du monde, mais courir sous la barre des deux heures n'est peut-être pas pour tout de suite. Je veux d'abord être performant à Rotterdam, puis me concentrer sur les Jeux et y remporter une médaille. De préférence la médaille d'or. Nous verrons ce qu'il sera possible de faire par la suite".

Le programme d'entraînement du détenteur du record du monde kenyan a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Kiptum a confirmé qu'il courait des volumes sans précédent. "Je cours souvent 25 kilomètres le matin et 12 autres l'après-midi, ce qui fait que je cours entre 250 et 280 kilomètres par semaine", a-t-il expliqué."Parfois, je dois ralentir un peu pour éviter d'en faire trop, mais je ne pense pas que ces nombreux entraînements vont raccourcir ma carrière. Ces séances d'entraînement sont tout simplement nécessaires pour atteindre mes objectifs".