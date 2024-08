Koen Naert dans un mauvais jour au marathon: "Je n'ai pas d'explication"

Pour Koen Naert, le marathon olympique de Paris a été une course à oublier. L'ancien champion d'Europe n'a jamais réussi à se démarquer et a finalement terminé à une 61e place, à plus de dix minutes du vainqueur, l'Éthiopien Tamirat Tola. "Je n'ai jamais été dans la course, je n'arrivais pas à avancer," a-t-il déclaré après l'épreuve.

Naert avait terminé dans le top 10 il y a trois ans à Tokyo et visait cette fois un diplôme olympique (top 8), mais cela n'a jamais été envisageable. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai aucune explication. Pourtant, j'étais en bonne forme, mais aujourd'hui, je finis plus lentement que lors de mes longues séances d'entraînement au Kenya. Ce n'était pas la chaleur ni le parcours. Mes jambes étaient déjà fatiguées après la première montée, vers le 15e kilomètre. Ce n'est pas normal. Peut-être que c'était juste un mauvais jour, ou peut-être que je tomberai malade demain ou après-demain."

Bashir Abdi, en revanche, a connu une journée bien meilleure que Naert et a remporté l'argent. "Incroyable," a réagi spontanément le Roularien. "Je l'ai vu à l'arrivée avec un drapeau sur les épaules et je me suis dit : 'Il ne va quand même pas réussir à le faire à nouveau ?' Quand on pense qu'il se remettait encore une fracture de stress en février et qu'il décroche l'argent dans ces conditions, sur un tel parcours, c'est phénoménal."