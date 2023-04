Kris Vansnick, coach de l'année : "Asterix a très envie de remporter le titre"

Kris Vansnick, entraîneur de l'Asterix Avo Beveren, a remporté le trophée de coach de l'année de la compétition belge de volleyball féminin lors des VolleyProms lundi soir à à Affligem. Il a devancé Fien Callens (Oudegem) et Cristina Moga (Brabo Anvers), comme en 2021.

"C'est une belle reconnaissance de la part des joueuses et de mes collègues coachs. Mais les récompenses personnelles dans un sport d'équipe sont toujours un peu spéciales. Je préfère rendre une joueuse de volley meilleure et remporter des prix avec toute l'équipe", a répondu Vansnick.

Son équipe, l'Asterix Avo, peut remporter le titre national samedi si elle gagne le deuxième match de la finale contre le VDK Gand. Plus tôt cette saison, lui et Asterix Avo ont remporté la coupe pour la quatrième année consécutive aux dépens du même VDK Gand. "Nous avons déjà fait un bon pas en avant et nous espérons terminer le travail samedi. L'équipe a très envie de remporter le titre".