La Belgique recevra la Lituanie le 7 novembre en qualifications pour l'Euro au Sportpaleis

En février, pour se qualifier précisément pour les JO, les Belgian Cats avaient joué devant plus de 13.700 specateurs, alors un record en Europe, mais un des virages du Sportpaleis n'avait pu accueillir des spectateurs pour des raisons techniques.

L'enceinte anversoise sera cette fois en configuration optimale pour accueillir les Belges, 4es des Jeux Olympiques de Paris, soit une assistance possible de 17.250 spectateurs.

Le duel face à la Lituanie sera le 3e de la Belgique dans le groupe C après une défaite en entrée contre la Pologne (62-67) le 8 novembre et une victoire record en Azerbaidjan trois jours plus tard (28-136).

Les Belgian Cats affrontent la Lituanie le 7 novembre et se déplacent en Pologne le 10 novembre. Les Lituaniennes restent elles sur un deux sur deux contre l'Azerbaidjan (99-62) et en Pologne (73-75).

L'Euro 2025 se disputera du 18 au 29 juin dans quatre villes: Bologne (Italie), Brno (République tchèque), Hambourg (Allemagne) et le Pirée, Athènes (Grèce) où aura lieu la phase finale. Le tirage au sort concernant 16 pays sera effectué en mars après les deux dernières fenêtres de qualifications en novembre 2024 et février 2025.