La Belgique s'incline face à l'Ukraine, qui n'a toujours pas concédé le moindre set

Le bilan des Red Dragons est de deux victoires, 3-1 contre la Croatie et 3-0 contre la Macédoine du Nord, pour trois défaites, avec aussi des revers 3-1 en Macédoine du Nord et 0-3 contre l'Ukraine. Les Belges occupent provisoirement la deuxième place avec 6 points, loin derrière l'Ukraine, qui a gagné ses cinq rencontres sans perdre le moindre set et compte le maximum de points (15). La Macédoine du Nord (5 points) et la Croatie (1 point) s'affrontent en soirée chez les Croates.

La Belgique terminera cette phase par un déplacement en Croatie dimanche.