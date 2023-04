La Ligue Francophone de Hockey récompensée par le Prix Stop Racism in Sport 2022

La Ligue Francophone de Hockey (LFH) a reçu mardi à Bruxelles le Prix Stop Racism In Sport 2022, remis par l'association homonyme fondée par Thierry Witsel et parrainée par la boxeuse Sanae Jah et le footballeur Axel Witsel, en collaboration avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles. Ce prix récompense "une personne ou un groupe qui s'est illustré par une action contre le racisme dans le milieu sportif", d'après Thierry Witsel.

Dominique Coulon, directeur général de la LFH, a reçu le prix. "Dans le hockey et dans la pratique du sport, l'éthique et le respect font partie de nos piliers", a-t-il expliqué. "La sensibilisation et l'inclusion sont également des piliers sur lesquels nous construisons notre action."

"En dehors du suivi et de la sanction" dont il est souvent question en matière de discrimination, la LFH a mené "une action de sensibilisation et de prévention." Près de 4.500 enfants, des catégories U9 aux U11, ont reçu un livre qui racontait une histoire vraie, afin d'apprendre à agir face à des comportements désobligeants et discriminatoires.