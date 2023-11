La première descente messieurs de Zermatt-Cervinia annulée

La première des deux descentes hommes de Coupe du monde de ski alpin prévues ce week-end à Zermatt-Cervinia a été annulée samedi en raison du vent et des "fortes chutes de neige", a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

La première étape transfrontalière du circuit mondial, qui part de Suisse pour arriver en Italie, avait déjà été annulée l'an dernier en raison du manque de neige sur le bas du tracé, alors que la course s'élance d'un glacier à 3.800 m d'altitude.

Il s'agit "de garantir la sécurité de chacun", précise une porte-parole de la FIS sur le réseau social Telegram, sans mentionner de décision concernant la deuxième course prévue dimanche à 11h30 locales.

Les conditions hivernales depuis trois semaines garantissaient cette fois un enneigement suffisant, mais un seul entraînement a permis mercredi aux skieurs de découvrir la "Gran Becca", avant que de nouvelles chutes de neige n'entraînent l'annulation des deux autres séances jeudi et vendredi.

La neige fraîche est particulièrement critique pour les courses de vitesse -- descente et super-G -- puisqu'elle dégrade le revêtement habituellement lisse de la piste et supprime toute visibilité alors que les concurrents sont lancés à plus de 100 km/h.

Si la descente de dimanche est maintenue, elle lancera la saison masculine de Coupe du monde, puisque le géant de Sölden (Autriche) qui inaugure traditionnellement la compétition fin octobre avait été annulé en raison du vent.