La skiffeuse Marit Janssens en quarts de finale, les autres rameurs belges en repêchages

Toutes les séries éliminatoires initialement prévues mercredi ont été reportées à jeudi en raison des conditions météorologiques. Ce fut le cas pour la rameuse ostendaise, qui a remporté la 2e des cinq séries, signant le 2e temps des 27 engagées.

En deux de couple féminin, Lore Helsen et Louise Gyssels, 6e et dernières de la 4e série, n'ont jamais pu lutter pour le seul ticket qualificatif en vue des demi-finales. Vendredi en repêchages, elles devront terminer parmi les deux premières équipes pour rejoindre le top 12. Dans la même discipline et avec les mêmes critères de qualification, mais chez les garçons, Juul Persyn et Lukas Depla sont allés à la faute dans les derniers mètres et ont fini 4e. Enfin, le quatre de couple de Karel Debruyne, Brecht Verkest, Jules Vanoverschelde et Neal Laureyns, s'est aussi classé 4e de la 2e des trois séries. Là, les deux premiers accédaient aux demies, tandis que les autres équipes, renvoyées en repêchages, devront finir parmi les 3 premiers vendredi pour se hisser dans le top 12.