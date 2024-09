L'affaire concernant les tournois fictifs de basket 3x3 sera jugée en décembre

Sept joueurs, dont le capitaine Nick Celis et ses coéquipiers Thierry Mariën et Anthony Chada, sont en outre poursuivis pour escroquerie et faux en informatique.

En 2023, Basketbal Vlaanderen et Basketball Belgium avaient déjà imposé des sanctions disciplinaires aux joueurs concernés. Nick Celis et Thierry Mariën ont été suspendus pour trois ans. Anthony Chada est, lui, absent depuis un an et demi.

Les deux organisations se sont portées partie civile, à l'instar de la fédération hongroise de basket-ball, qui pourrait avoir manqué sa participation aux Jeux olympiques en raison de la prétendue fraude.