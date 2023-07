L'ancien All-Star de la NBA Kemba Walker arrive à Monaco

En fin de parcours en NBA depuis trois saisons, en raison d'un genou récalcitrant, Kemba Walker s'est lié vendredi pour une saison avec le club champion de France de Monaco. A 33 ans, le meneur de jeu américain, sélectionné à quatre reprises au All-Star Game (2017, 2018, 2019 et 2020), ancienne star des Charlotte Hornets, a subi une nouvelle opération au genou cet été. Il n'est pas certain d'être opérationnel pour la reprise du championnat.

En 750 rencontres de NBA (avec Charlotte, Boston, New York et Dallas), celui qui fut champion universitaire avec Connecticut en 2011 et choisi en 9e position de la draft la même année, a tourné à 19.3 points et 5.3 assists en moyenne. Avec les États-Unis, il a terminé 7e de la Coupe du monde 2019.

Il n'a joué que 9 rencontres la saison dernière avec Dallas avant d'être coupé en janvier (avant que son contrat ne soit garanti).