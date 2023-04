Le Dragons bat les Italiennes de Lorenzoni 5-0 et se rapproche de la finale

Les buts anversois ont été inscrits par Abigail Raye (6e), Stephanie De Groof (9e, pc) et Anna Gil (27e). en première mi-temps. Dans le 4e et dernier quart-temps, Raye (60e) et la capitaine Valérie Magis sur stroke (60e, ps) ont fixé le score dans les dernières secondes de la partie.

Leaders du groupe A de ce tournoi se situant au deuxième niveau des compétitions européennes de clubs, il ne manque aux vice-championnes de Belgique qu'un point dimanche (10h00) contre les Tchèques de Rakovník pour s'assurer la victoire du groupe et jouer la finale lundi contre les premières de la poule B.