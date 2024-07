Le duo Maenhaut/Geurts grimpe de la 18e à la 8e place après six régates en 49er FX

Les deux régatières flandriennes ont terminé respectivement aux 5e, 7e et 4e places des trois régates de la journée, pour totaliser au classement général provisoire 44 unités. Ce résultat permet aux championnes d'Europe en titre d'intégrer le top 10 à mi-parcours des séries de qualification et de se replacer provisoirement dans la course aux médailles, réservées aux 10 premiers équipages. Geurts, 24 ans, et Maenhaut, 25 ans, 14es des JO de Tokyo, ne sont qu'à 9 unités des Allemandes et des Australiennes, qui occupent respectivement les 4e et 5 places.

La tête du classement est actuellement occupé par les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon avec 10 points, devant les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz, championnes du monde en titre (20 points), et les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi, victorieuses de la 4e manche (28 points).