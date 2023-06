Le duo mixte belge de natation artistique qualifié pour les Mondiaux

Lisa Ingenito et Renaud Barral ont obtenu de bons résultats en Coupe du monde cette saison, terminant troisièmes de l'épreuve libre et quatrièmes de l'épreuve technique à Montréal, douzièmes du technique et dixièmes du libre à Montpellier, cinquièmes du technique et septièmes du libre à Soma Bay et quatrièmes du technique et septièmes du libre lors de la Super Finale à Oviedo.

Ingenito, 24 ans, et Barral, 35 ans, s'étaient classés quatrièmes de l'épreuve technique et cinquièmes l'épreuve libre lors de l'Euro à Rome l'an passé.