Le paralympien Kevin van Ham 8e et 10e en dressage au CDIO 4 étoiles de Mannheim

Isabell Werth, 53 ans, compte douze médailles olympiques dont sept médailles d'or. Elle a disputé six fois les Jeux Olympiques et est aussi six fois championne du monde et douze fois championne d'Europe.

Kevin van Ham est 8e avec 70.860% sur les neuf combinaisons engagées. Ce brabançon flamand, 33 ans, est un paralympien, né sans main gauche. Il a été 7e de l'épreuve de para-dressage aux Jeux paralympiques de Tokyo et 8e du freestyle.

Il fait partie de l'équipe belge, 5e des mondiaux de para-dressage à Herning l'an dernier, qualifiée pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.