Le Racing s'incline devant Dusseldorf et jouera sa place en demies samedi contre Wettingen

Les joueuses d'Olivier Coulon ont mené 1-0 sur un pc transformé par Juliette Duquesne (4e) avant de subir les assauts des championnes d'Allemagne, encaissant 3 pc et un stroke avant la mi-temps. Les championnes d'Europe en titre de 2020 (les 3 dernières éditions ayant été annulées depuis) ont accentué leur avantage avec 5 autres buts en seconde mi-temps pour s'assurer de la 1re place du groupe A avec 15 points.

Le Racing, qui avait battu jeudi les Irlandaises de Railway Union (6-0) et les Anglaises de Buckingham (3-1) reste 2e avec 10 unités, devant Buckingham (7). Wettingen et Railway suivent avec 6 points. Les Bruxelloises joueront leur dernier match de poules contre Wettingen samedi (8h15), avec comme enjeu la 2e place qualificative pour les demi-finales et le maintien. Même une courte défaite, par moins de 2 buts d'écart, les qualifierait pour le dernier carré, au cas où Düsseldorf s'imposerait devant Buckingham. Dans le cas contraire un nul ou une victoire sera nécessaire contre les Suissesses.