Le relais mixte dans le viseur de Hanne et Stijn Desmet

Hanne et Stijn Desmet ne se contenteront pas de disputer les trois épreuves individuelles aux championnats du monde de shorttrack ce week-end à Séoul. Les deux fers de lance du patinage de vitesse sur piste courte belge comptent aussi s'illustrer dans les relais et en particulier dans le relais mixte où ils se verraient bien monter sur la "boîte".

"Dans le relais masculin (avec comme équipiers à choisir parmi Ward Pétré, Adriaan Dewagtere, Rino Vanhooren, Warre Van Damme et Tarik Omeargic; ndlr), je m'attends à des éliminatoires très difficiles avec beaucoup de pays forts", a déclaré Stijn Desmet. "Mais je pense que nous sommes également prêts avec une équipe forte. Une demi-finale serait très bien et si nous y sommes, tout est possible. Dans le relais mixte, j'espère que nous irons en finale et que nous y performerons."

"J'aime beaucoup le relais mixte (avec sans doute Tineke den Dulk et Ward Pétré, ndlr)", ajoute Hanne Desmet. "C'est une épreuve que nous terminons ensemble. J'espère vraiment obtenir quelque chose dans ce relais".

Hanne et Stijn Desmet ont regardé Bart Swings remporter l'or dans la mass-start (départ groupé) et le bronze dans le 5000 m aux championnats du monde de patinage de vitesse (distances) le week-end dernier à Heerenveen aux Pays-Bas. Des performances qui s'ajoutent aux six médailles historiques du Team Belgium à l'Euro d'athlétisme en salle d'Istanbul. "La fierté d'être belge ne fait que croître avec de tels résultats. Nous sommes ici en tant qu'équipe belge et nous voulons également réaliser de bonnes performances", a déclaré Stijn Desmet. "C'est agréable de voir la Belgique réussir dans ce sport. C'est un plaisir pour tout le Team Belgium", a conclu Hanne Desmet.