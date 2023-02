Le Sporting Pelt s'adjuge le dernier strapontin pour le Final Four

Il aura donc fallu attendre la dernière journée de la phase classique du championnat de la BENE-League de handball pour connaître la dernière équipe qualifiée pour le Final Four. Sans surprise le Sporting Pelt s'est imposé à Hubo Hasselt 24-33 sans devoir forcer son talent ni puiser dans les réserves. Une victoire synonyme de qualification.

La victoire de Hurry Up Zwartemeer 24-30 en déplacement à Atomix Haacht, qui termine le championnat sans avoir gagné la moindre rencontre, aura doinc été inutile. De son côté le HC Visé s'est imposé sur le fil à Volendam 25-27alors que dans le choc des titans entre les Kembit Lions et Bocholt, les Belges n'ont pas tremblé et gagné 29-39. Eupen s'est incliné à domicile 33-37 contre BEVO tandis que Aalsmeer a atomisé Red Rag Tachos 40-16.

Le Final Four, qui se disputera le week-end prochain, réunira Bocholt, Kembit Lions, Aalsmeer et le Sporting Pelt tandis que Eupen et Atomix Haacht s'affronteront au meilleur des cinq manches pour le maintien en BENE-League.

Le classement final de la phase régulière 1. Bocholt 40 pts, 2. Lions 33, 3. Aalsmeer 32, 4. Pelt 30, 5. Hurry Up 29, 6. Visé 28, 7. Volendam 24, 8. Hubo 20, 9. Bevo 14, 10. Eupen 10, 11. Tachos 4, 12. Atomix 0.