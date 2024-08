Le vent se fait attendre à Marseille, la course aux médailles d'Emma Plasschaert retardée

Emma Plasschaert vise une des premières places au terme de cette course aux médailles - rassemblant les 10 meilleures régatières et dont les points sont doublés - afin de garder une chance de décrocher le bronze. L'Ostendaise rentre dans la course en 6e position avec 83 points. La Néerlandaise Marit Bouwmeester est assurée de l'or et la Danoise Anne-Marie Rindom de l'argent.

La double championne du monde, 4e des derniers JO de Tokyo pointe à 3 points de l'Italienne Chiara Benini Floriani, 4e, et 8 unités de la Suissesse Maud Jayet, 3e.

Si le vent devait rester aux abonnés absents mardi, une journée de réserve a été prévue mercredi pour les ILCA 6 (dames) et 7 (messieurs).

Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen ont quant à eux pu disputer 2 des 3 régates programmées mardi en Nacra 17 et sont en attente afin de prendre le départ de la dernière. Le duo belge s'est classé respectivement 15e et 19e de ces 2 dernières manches et pointent toujours en 19e et dernière position au classement.