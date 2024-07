Lefèbvre et Heuninck reculent de deux rangs en 49er et pointent en 15e position

Le duo belge a quelque peu rééditer ses résultats de dimanche, avec 2 premières régates en demi-teinte (2 x 15e), avant de terminer avec une belle 7e place dans la 3e et dernière manche de la journée. Avec 61 points au classement provisoire, les deux régatiers de la fédération francophone de voile pointent en 15e position, à néanmoins 21 points du top 10 qui se disputera jeudi la course aux médailles.

Les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie, très habiles dans le petit vent qui règne actuellement au large de la cité phocéenne, sont en tête avec 14 unités. Soit 5 points de moins que les Irlandais Robert Dickson et Sean Waddilove (19 pts) et un avantage de 14 unités sur les Espagnols Diego Botin le Chever et Florian Trittel Paulde (28 pts).