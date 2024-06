Législatives: "important de s'éloigner des extrêmes", affirme Victor Wembanyama

"J'appelle les jeunes à aller voter, on voit que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays", avait dit le futur attaquant du Real Madrid. "On a besoin de s'identifier aux valeurs de tolérance, mixité et de respect. J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet (date du deuxième tour, NDLR)", avait-il ajouté.

La veille, un autre attaquant des Bleus, Marcus Thuram, avait pris position en appelant clairement à faire barrage au Rassemblement national (RN) les 30 juin (1er tour) et 7 juillet.

Plusieurs dizaines de personnalités du sport français ont aussi appelé à voter contre l'extrême droite dans une tribune à L'Equipe.