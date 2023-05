Léopold-Watducks et Dragons-Gantoise en demies, Louvain accompagne l'Old Club en D1

La 22e et dernière journée de la phase classique de l'ION Hockey League a rendu dimanche ses derniers verdicts. Le Waterloo Ducks accueillera bien le Léopold et la Gantoise recevra le Dragons pour des demi-finales aller samedi prochain. Les manches retour se dérouleront le lendemain, le dimanche 14 mai. En bas de classement, Louvain accompagnera l'Old Club en D1, alors qu'Uccle Sport disputera le barrage pour le maintien.

Les positions n'ont en effet pas été modifiées lors de cette ultime journée. Le Léopold, qui a partagé 3-3 avec le Watducks, son futur opposant pour une place en finale, et le Dragons, battu à domicile 1-2 par l'Herakles, ont terminé en roue libre. Le Léo boucle la phase régulière avec 57 points, devant le club de Brasschaat (49). La Gantoise, victorieuse 2-8 à l'Old Club, suit à la 3e place (47), 4 unités devant le Waterloo Ducks (43). L'Orée, vainqueur 3-2 du Racing, termine lui 5e (37 pts), devant son adversaire du jour (33), l'Herakles (31), le Braxgata (30) et le Daring (20).

Dans la lutte pour éviter la relégation, Uccle Sport, malgré sa défaite 2-1 au Daring, a profité du revers de Louvain au Braxgata (6-1) pour terminer 10e et donc s'assurer du fauteuil de barragiste, avec 13 points comme Louvain, mais avec une meilleure différence de buts. Les Universitaires et l'Old Club joueront la saison prochaine en D1 et seront remplacés par le Victory et le White Star, vainqueurs chacun de leurs demi-finales de play-off de Nationale 1.