Les Belgian Cats remobilisées avant le match pour le bronze contre l'Australie

"On a encore montré notre caractère", en revenant dans le parcours contre la France en demi-finales après un début de match difficile et malgré la défaite. Julie Vanloo veut passer au "plan B". "C'est la beauté du basket, nous avons une nouvelle chance devant nous. Après la défaite contre l'Allemagne, on s'est remobilisée déjà une première fois. C'est un peu le fil rouge de notre tournoi, d'aller chercher des deuxièmes chances. Mentalement, on l'a fait en équipe. J'espère qu'on pourra clôturer l'histoire de nos Jeux Olympiques par une médaille".

L'Australie cherchera de son côté à monter sur le podium pour la 6e fois de son histoire aux JO, mais pour la première fois depuis Londres 2012 (3e). Les Opals avaient conquis l'argent en 2000, 2004 et 2008 et le bronze aussi en 1996. Dans ses rangs figure une autre légende du basket mondial. Lauren Jackson dispute ses 5es et derniers Jeux, à 43 ans, et espère ramener une 5e médaille. L'Australie, sans Jackson, avait manqué le podium en 2016 à Rio et à Tokyo 2020.

La finale opposera les Etats-Unis, à la France, en bronze à Tokyo 2020 et en argent à Londres 2012. Les Américaines sont à la conquête d'un 10e titre olympique, le 8e de suite. Ce serait le 6e d'affilée pour Diana Taurasi, un record pour le basket.