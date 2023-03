Les Belgian Cats sont têtes de série pour le tirage au sort mercredi

La Belgique est tête de série pour le tirage au sort de l'Euro de basket féminin du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël, a annoncé la fédération européenne de basket (FIBA Europe) lundi.

Le tirage de cette 39e édition a lieu mercredi à 17h00 à Brdo Estate dans la banlieue de Ljubjlana et les Belgian Cats connaîtront leurs trois adversaires pour la phase de poule. Seize pays se sont qualifiés pour un championnat d'Europe qui verra Tel Aviv accueillir deux groupes alors que Ljubljana, la capitale slovène, organisera les deux autres ainsi que la phase finale à partir des quarts de finale.

La France, l'Espagne et la Serbie, tenante du titre, sont les trois autres têtes de série. Les pays organisateurs pouvaient aussi choisir un partenaire. La Slovénie a choisi la Serbie, mais les deux pays seront versés dans deux groupes différents à Ljubljana. Israël a choisi la République Tchèque et les deux nations seront dans le même groupe à Tel Aviv.

Le pot 2 est composé de la Turquie, l'Italie, la Grèce et la Slovénie. Le pot 3 rassemble la Grande-Bretagne, le Monténégro, la Slovaquie et la République Tchèque. La Hongrie, la Lettonie, l'Allemagne et Israël composent le pot 4.

Les six premiers de cet Euro disputeront l'un des tournois pré-olympiques pour aller chercher un billet pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.