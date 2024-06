Les championnats de France, le concours de la dernière chance pour Lavillenie

Le champion olympique 2012 et ex-détenteur du record du monde du saut à la perche savait depuis qu'il avait décidé de se faire opérer au niveau des ischio-jambiers en septembre dernier qu'une course contre-la-montre l'attendrait à son retour à la compétition à la fin du printemps, à peine plus de deux mois avant la grand-messe olympique.

Elle arrive à son terme dimanche. L'équation est simple pour Lavillenie: s'il franchit 5,82 m -- la hauteur des minima olympiques -- il fera un pas décisif vers Paris; sinon, il dira adieu à une quatrième et vraisemblablement dernière participation aux JO, à 37 ans.